15:15, 11 Tetor 2017

Çfarë bëjmë sot me të bukurën? E nxjerrim në Instagram, sigurisht.

Çdo lexues do t’ju thotë se e rëndësishme është çfarë ka brenda librave, por të jemi të sinqertë, librat janë kaq të këndshëm për t’u parë, njofton Klan Kosova.

Një librari e bukur është si një vepër arti.

Dhe ashtu si të gjitha gjërat e bukura, edhe libraritë nuk mund t’i shpëtonin Instagramit.

Bustle ka renditur libraritë që i nxjerrin më të shumti në Instagram në të gjithë botën.

The Strand – Nju Jork

Kjo librari është hapur në Nju Jork që në vitin 1927. Jo vetëm që është e tejmbushur me libra, të rinj, të përdorur, të rrallë, por në ambientet e saj organizohen shpesh evente me autorë, lexime në grup etj. Dhe më e rëndësishmja, në të mund të blesh libra edhe me 1 dollar. The strand është një nga libraritë më të frekuentuara dhe më të famshme në Insragram.

Shakespeare and Company – Paris

Ka degë të Shakespeare and Company kudo nëpër botë, por baza është në Paris, Francë. Tek e fundit, ka ndonjë gjë në Paris që nuk ia vlen të hidhet në Instagram?

Kitazawa – Japoni

Faqja e Instagramit të librarisë Kitazawa në Japani është spektakolare, sidomos për të pasionuarit pas librave të vjetër, shkruan botimeshqip.com

Lello – Portugali

Një librari e mrekullueshme! Plot me libra dhe arkitektura ju bën të ndiheni sikur jeni në një kështjellë ndërsa kërkoni bestsellerat e fundit.

El Pendulo – Meksikë

Një përzierje perfekte mes bimëve dhe kafesë dhe më shumë librave sesa mund të lexoni.

The Last Book Store – Los Anxhelos

Një nga libraritë më të njohura në Los Anxhelos. Problemi më i madh është të vendosësh se çfarë do të nxjerrësh më Instagram: shkallët të ndërtuara me libra në bazë të gjinive, apo tunelet e gjatë me libra? Është një vend interesant, pak i çuditshëm por që ia vlen të vizitohet.

Interesante