16:47, 21 Mars 2017

Ben Blushi i LIBRA-s ka gjetur një formë origjinale për zgjedhjen e kandidatëve për deputetë. Nëpërmjet shpërndarjes “online” të një formulari me 21 pyetje, partia e tij ka ftuar të bëhet pjesë e këtij procesi çdo person që, përveç kushteve ligjore, përmbush edhe 3 kritere të tjera.

Mekanizmi i filtrimit të kandidatëve për të kaluarën e tyre nuk do të përfshijë institucionet shtetërore, sepse, siç thotë Blushi, tek LIBRA vepron mekanizimi i mirëbesimit, shkruan TCH, përcjellë Klan Kosova.

“Ne nuk jemi as gjykatës, as prokurorë. Ne besojmë tek njerëzit e LIBRA-s. I apeloj të gjithëve që të kandidojnë për tu bërë deputet i LIBRA-s. Dhe nga 1 mijë kandidatë, shpresoj që ne të zgjedhim 140”, deklaroi Blushi.

LIBRA, e cila do të kandidojë vetëm në zgjedhje, nuk do të ndryshojë shumë nga partitë e tjera, kur të bëjë renditjen e kandidatëve në listë. Një proces që do ta udhëheqë vetë kryetari Blushi.

“Vendimmarrja do të jetë e një grupi brenda LIBRA-s”, u shpreh Blushi.

Interesante