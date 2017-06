9:51, 8 Qershor 2017

Liam Gallagher ka lajmëruar se ka përfunduar punën në albumin e tij debutues solo.

Ish-anëtari i Oasis pritet ta realizojë “As You Were” në tetor, dhe ai veçse i ka paraprirë asaj me “Wall Of Glass”.

Ai shfrytëzoi llogarinë e tij në Twitter për të treguar se punimet në albumin e tij kanë përfunduar.

Album finished as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) June 7, 2017

