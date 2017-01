14:40, 27 Janar 2017

Robert Lewandowski ka folur për të ardhmen e rivalit të tij, Pierre-Emerick Aubameyang.

Në një intervistë për të përditshmen gjermane Bild, polaku ka këshilluar Aubameyang të mos largohet nga Bundesliga

“Besoj se ai do të qëndrojë te skuadra e Dortmundit. Kam dëgjuar se ndihet shumë mirë në Dortmund. Por sigurisht se do të ishte më mirë për Bundesligën nëse ai do të mbetej”, u shpreh ai.

Kujtojmë që një interesim të madh për sulmuesin nga Gaboni ka pasur skuadra e Real Madridit.

