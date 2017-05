21:18, 16 Maj 2017

David Letterman e ka fituar çmimin Mark Tëzin për Humor Amerikan.

Ish-moderatori i Late Shoë do ta pranojë këtë çmim gjatë një ceremonie që do të mbahet më 22 Tetor dhe do të shfaqet në një datë më vonë, shkruan Rolling Stone, transmeton Klan Kosova.

“Ky është një nderim ngazëllyes”, tha Letterman.

“Për 33 vjet, nuk ka pasur një mysafir më të mirë ,një mik më të madh në këtë emision, se sa Mark Tëain. Ai vërtetë dinte ta rrëfente një tregim”, shtoi ai.

