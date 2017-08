15:21, 8 Gusht 2017

Transferimi i brazilianit Neymar ne Paris shoqërohet me disa të panjohura lidhur me bashkëjetesën e tij me lojtarët aktual të Paris Saint Germain. Me i paragjykuari në këtë aspekt do të ishte Julian Draxler, i cili që nga mbërritja e tij në janar tek francezët, ka pasur dritë jeshile për të lëvizur në të gjitha linjat e sulmit nga trajneri Unay Emery.

Në fakt ishte pikërisht një udhëtim i agjentit të tij në Barcelonë që ngriti dyshime rreth të ardhmes së 23-vjecarit, e u bë shkas për spekuluesit që të mendonin se sulmuesi i krahut mund të largohej drejt Camp Nout, duke i dhënë lamtumirën klubit francez. Gjithsesi, të gjitha aludimet tashmë bien poshtë, pasi ashtu siç publikon e përditshmja L’Equipe, Draxler siguron se nuk e ka ndërmend të lërë projektin e nisur me Paris Saint Germain, madje gazeta më e madhe sportive në France shkon me tej duke e cilësuar atë si të patransferueshëm për vlerën që ai ka në këtë ekip dhe për sheikun nga Katari Nasser Al-Khelaifi.

“Parisi eshte duke ndertuar nje grup me lojtaret me te mire te botes ne cdo pozicion. Julian Draxler eshte pjese e ketij projekti dhe si i tille eshte i patransferueshem”, lexohet ne L’equipe.

Në të vërtetë gjermani u shpall edhe lojtari më i mirë në Kupen e Konfederatave, si dhe ishte një nga liderët e Gjermanisë që i udhëhoqi drejt suksesit.

