Me kusht ?!!! "Mos e prek ushtarin tim qe solli liri, lere gurin te peshoje ne vendin e tij " Histori qe perseritet…pas shume viteve me duhet te t'ti kendoj vargjet e kanges kur ti ishe ne Hage ! #heroikosoves #heroiyne #ramushharadinaj #iduheshkosoves

A photo posted by Leonora Jakupi (@leonorajakupi) on Jan 12, 2017 at 3:50am PST