9:00, 27 Shtator 2017

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj me bashkëpunëtorë do të vizitojë punimet të cilat janë duke vazhduar për zgjerimin e rrugës Prishtinë- Pejë, në fshatin Zahaç (në hyrje të qytetit të Pejës).

Ministri Lekaj, gjatë kësaj vizite do të takohet dhe me përfaqësuesit e KEDS-it, lidhur me ngecjen e punimeve për shkak të shtyllave elektrike.

Vizita do të fillojë, në ora 14.00, në fshatin Zahaç të Pejës.

