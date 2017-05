Kryetari i Grupit Parlamentar të AAK-së, Pal Lekaj ka thënë se procedimi i Demarkacionit nga Qeveria të hënën, ka thënë se këto janë përpjekjet e fundit dëshpëruese të Mustafës.“Tani kur mocioni mori formën e vet dhe kryeministri e ka parë seriozitetin e tij, po nxjerrë ide e anekse nga me të ndryshmet të mundshme për të shpëtuar vetëveten, por jo Kosovën. I vetëdijshëm që ka sjellë vetëm dëme prej kur erdhi në krye të vendit, Isa Mustafa po tenton t’i nxjerrë në lajthitje popullin por edhe ndërkombëtarët, me propozime e ide totalisht në kundërshtim me parimin e së vërtetës për integritetin e sovranitetin e vendit”, ka thënë Lekaj, njofton Klan Kosova.

“I bëjmë me dije kësaj qeverie dhe kryeministrit të saj se, me ose pa demarkacionin nuk kanë shpëtim nga rënia, kjo sepse deri tani vetëm i kanë rënë Kosovës, e kanë dërrmuar me keqqeverisje”, thuhet tutje në reagimin e tij.

Lekaj është shprehur optimist se mocioni i mosbesimit për rrëzimin e Qeverisë e që është iniciuar nga Nisma për Kosovën do të ketë sukses.

“Mocioni është i vërtetë dhe si i tillë besojmë shumë që do të materializohet të mërkurën, me mbështetjen e të gjithë deputetëve, për ti dhënë shansin Kosovës të bëjë ndryshimin për veten, për të tashmen e të ardhmen e saj. Kosova duhet t’i kthehet sovranit të saj, popullit”, ka përfunduar ai.