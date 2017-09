16:37, 27 Shtator 2017

Ministri i Infrastukurës, Pal Lekaj, sot ka inspektuar punimet në zgjerimin e rrugës në hyrje të qytetit të Pejës, saktësisht në fshatin Zahaq.

“Në vizitën e radhës, inspektova punimet për zgjerimin e rrugës në hyrje të Pejës, në fshatin Zahaq.Punimet në atë pjesë të rrugës ishin ndërprerë për shkak të moslargimit të shtyllave elektrike. Me këtë rast ne u zotuam që ato do të largohen dhe të rinisin punimet në rrugë”

” Kjo do të arrihet përmes bashkëpunimit me KEDS-in, të cilët do të bëjnë largimin e shtyllave elektrike. Ministria e Infrastrukturës është dhe duhet të jetë në shërbim të qytetarëve. Jemi këtu për t’u dhënë zgjidhje problemeve dhe bashkë do ia dalim me sukses”, tha ai, transmeton Klan Kosova

