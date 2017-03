9:53, 7 Mars 2017

Kryetari i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj përmes profilit të tij në Facebook, ka uruar mësimdhënësit me rastin e shënimit të & Marsit.

“7 – marsi është dita kur ne të gjithë pa dallim kujtojmë ata që na edukuan në hapat e parë të rrugës së gjatë të shkollimit.

“Mësimdhënësit!Ju bëtë rezistencën me të madhe duke mos u përkulur as para regjimit të Millosheviçit, i cili me çdo kusht tentojë ta mbyllë një dritare të rëndësishme për të na lënë të verbuar në terrin e paditurisë”.

“E kuptojmë gjendjen në të cilën gjendeni sot, por me ndryshimet që do të vijnë në qeverisje, do të ndodhin gjëra pozitive dhe vlerësuese edhe për kategorinë bazë të shtetit, që është mësimdhënia – mësimdhënësit”.

“Mësimdhënës në të gjitha nivelet e arsimit, do të bëjmë çdo gjë për të qenë afër juve.Duke pasë vlerësimin maksimal për të kaluarën tuaj e duke premtuar ndryshime pozitive në të ardhmen për juve, ju urojmë 7 – marsin, ditën tuaj!”, ka shkruar ai, transmeton Klan Kosova

