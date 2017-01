15:06, 22 Janar 2017

Kryetari i Grupit Parlamentar të AAK-së, Pal Lekaj është shfaqur kritik ndaj liderëve institucional për mospjesëmarrje në protestën e organizuar nga OVL e UÇK-së në mbështetje të Ramush Haradinajt, transmeton Klan Kosova.

“E në anën tjetër konfirmimi i njërit prej këtyre udhëheqësve të Kosovës se do të takohet me kryeministrin e trenit pushtues serb është treguesi më i mirë se kush është sot në krye të vendit dhe se sa janë të sigurt çlirimtarët e Kosovës dhe e ardhmja e saj, duke i pasur udhëheqës disa servilë e armik të njëjtin shtet veç ndoshta ma te sofistikuar”, ka shkruar Lekaj në llogarinë e tij në Facebook.

Ky është postimi i plotë i Lekajt:

“Mospjesëmarrja e udhëheqësve institucional në protestën gjithë popullore të organizuar nga OVL-UÇK në mbështetje të një ish-kryeministri dhe një lideri politik me ndikim në Kosovë e për të shfaqur bashkë me ata mijëra njerëz që ishin dje, mos pajtimin me trajtimin që po i bëhet luftës çlirimtare. E në anën tjetër konfirmimi i njërit prej këtyre udhëheqësve të Kosovës se do të takohet me kryeministrin e trenit pushtues serb është treguesi më i mirë se kush është sot në krye të vendit dhe se sa janë të sigurt çlirimtarët e Kosovës dhe e ardhmja e saj, duke i pasur udhëheqës disa servila e armik të njëjtin shtet veç ndoshta ma te sofistikuar.

Prandaj Kosova duhet të jetë ndryshe për t’i bërë ballë Serbisë e cila nuk ka ndryshuar.

