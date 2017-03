13:16, 25 Mars 2017

Kryetari i grupit parlamentar të AAK-së, Pal Lekaj, ka thënë që nuk do ta pranojnë transformimin e FSK-së në një pako me Asociacionin e Komunave serbe dhe demarkacionin.

Në lidhje me Asociacionin është thënë që vendimi veçse është marrë nga Gjykata Kushtetuese ndërsa procesi i demarkacionit me Malin e Zi duhet të kthehet në pikën zero, që të ketë mundësi për një marrëveshje të re.

“Paralajmërimet se transformimi i FSK’së në Ushtrinë e Kosovës mund të futet në pako me Demarkacionin dhe Asociacionin janë të papranueshme, por edhe të jashtëligjshme. Futja e tyre në një pako apo ujdia me Listën Serbe për t’i kaluar këto tri tema për AAK’në janë të papranueshme. Ushtria duhet të bëhet sa me shpejt qe është e mundur dhe për këtë Grupi Parlamentar i Aleancës e ka dhënë mbështetjen e kontributin e saj nëpërmjet deputetit Daut Haradinaj si kryetar i Komisionit për Punë të Brendshme. Marrëveshja për demarkacionin duhet të kthehet në pikën zero dhe t’i hapet rrugë negocimit të një marrëveshje të re nga një komision i papolitizuar me ekspertet më të mirë të vendit. Për Asociacionin e ka thënë fjalën e vet Gjykata Kushtetuese” thuhet ne komunikaten per media.

Tutje është thënë që e vetmja zgjidhje për ketë situatë politike në vend janë zgjedhjet e parakohshme.

“Vendi, dita ditës po rrëshqet në krizë dhe qytetarët po ballafaqohen me probleme të mëdha. Zgjedhjet e parakohshme janë zgjidhja e vetme për tejkalimin e kësaj situate. Qytetarët janë sovrani dhe ata do të vendosin në pajtim me vullnetin e tyre” shkruan Lekaj.

Interesante