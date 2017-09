15:35, 20 Shtator 2017

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj ka inspektuar punimet në zgjerimin e rrugës Prishtinë-Pejë, pjesa në Kijevë, me ç’rast u njoftua nga afër për këto punime.

Ai tha se këto punime do të duhej veçse të ishin të përfunduara, mirëpo ky segment është duke u prolonguar ngaqë nuk është kryer shpronësimi i një prone.

Tutje Lekaj deklaroi që brenda javës do të merret vendimi për shpronësim, dhe se punimet në këtë segment do të përfundojnë brenda një muaji.

„Stërzgjatje e zhvillimit të punimeve nuk do të ndodhin më jo vetëm në këtë rrugë por edhe në rrugët tjera, ne do të jemi të saktë, do të japim llogari por edhe do të kërkojmë llogari“ ka premtuar ministri Lekaj.

