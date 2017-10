16:28, 11 Tetor 2017

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, inspektoi disa projekte rrugore që janë duke u asfaltuar në komunën e Gjakovë.

Rrugët që po asfaltohen janë: Skivjan-Novosellë, rruga e fshatit Goden, e fshatit Damjan, si dhe rruga në qytet “Petro Nino Laurasi”e cila është asfaltuar.

“Sot bashkë me deputeten, me bashkëpunëtorët, si dhe kandidatin për kretar komune z.Gjinin, jemi këtu për të inspektuar rrugën, Skivjan-Novosellë, me gjatësi prej 1.8 kilometra, ndërsa tërë projekti, ka vlerën prej 180 mijë euro, dhe punimet do të përfundojnë brenda 90 ditëve”.

“Ka qenë domosdoshmëri e mëhershme. E kam njoftuar zyrtarisht edhe komunën e Gjakovës se do të jem në ditë, në inspktim të projekteve rrugore të kësaj komune, nuk e dij pse nuk kanë dalë për këto projekte që kanë impakt pozitiv për qytetarin, që i lidhin dy fshatra dhe që i frekuentojnë dikund 3000 mijë banorë. Prandaj, në këtë drejtim e kam një mesazh që e nuk do të mbetet rrugicë e pa e asfaltuar me kërkesën e qytetarëve, por edhe me kërkesën e komunës.”, ka thënë ai, transmeton Klan Kosova

Interesante