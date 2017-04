17:07, 6 Prill 2017

Pas seancës dëgjimore ndaj Ramush Haradinajt, në Gjykatën e Colmarit, u bë e ditur që vendimi përfundimtar për rastin e ish-kreut të AAK-së do të jepet më 27 prill.

I menjëhershëm ka qenë reagimi i shefit të grupit parlamentar të AAK-së Pal Lekaj i cili ka thënë se kjo mënyrë e të bërity politikë është totalisht e pafalshme dhe e papranueshme në kundërshtim me konstitucionalitetin e legatietin ndërkombëtar evropian, njofton Klan Kosova.

Për më shumë ja postimi i tij i plotë në facebook:

”E papranueshme, e pafalshme e totalisht në kundërshtim me konstitucionalitetin e legalitetin ndërkombëtare e evropian kjo mënyrë e të bërit politikë në emër të drejtësisë, nga kushdo çoftë kundër njerëzve me meritor që Kosova është sot e lirë dhe e pavarur. Serbia është gjenocidiale, edhe sot, siç ishte dje, sepse duke dashtë me i fshehë krimet e saja të shkaktuara në Ballkan e sidomos kundër shqiptarëve, bënë të tilla lojëra me fletëarreste. Ramushin mundeni me e vonu, e këtë po e bëni padrejtësisht, por me ndalë asnjëherë”.