12:38, 8 Maj 2017

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj ka thënë se Marrëveshja e Demarkacionit të kufirit me Malin e Zi nuk do të procedohet në Kuvend, pasiqë sipas tij Qeveria do të rrëzohet të mërkurën, njofton Klan Kosova.

“Është tentativë e fundit e kryeministrit për të proceduar Demarkacionin dhe për ta destabilizuar vendin si dhe për ta ruajtur vendin e vet”

“Prandaj ne kemi thënë me kohë që nuk do të kalojë demarkacioni. Kjo Qeveri tanimë po i numëron dy ditët e fundit”

“Të mërkurën do të bie me mocion Qeveria dhe do ëe kthehemi te sovrani që është qytetari I Kosovës”ka thënë Lekaj, njofton Klan Kosova.

