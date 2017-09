11:11, 20 Shtator 2017

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, ka takuar drejtuesit e Federatës së Autoshkollave të Kosovës, me ç’rast kanë arritur marrëveshje mirëkuptimi për të ndaluar bojkotimin e punës së autoshkollave.

Lekaj është zotuar që do të angazhohet edhe për ndryshimet ligjore të nevojshme, në të cilat kanë probleme autoshkollat.

“Pas diskutimeve me drejtuesit e Federatës së Autoshkollave të Kosovës është arritur mirëkuptimi që të ndalohet bojkoti i punës së autoshkollave dhe t’u jepet mundësi kandidatëve të kryejnë të gjitha procedurat e rregullta. Ne u zotuam që do të angazhohemi që nëse ka nevojë për ndryshime ligjore në pikat të cilat i kundërshtojnë autoshkollat, do të ndërmarrim hapa për të bërë rregullimet e nevojshme. Kjo tregon se ne i jemi qasur pozitivisht zgjidhjes së problemeve dhe krijimit të mundësive për zhvillim, e këtë do ta bëjmë në bashkëpunim me të gjitha grupet e interesit, brenda kornizave ligjore” ka shkruar Lekaj.

Interesante