12 Tetor 2017

RB Leipzig ka pasur mundësinë që ta transferojë Kylian Mbappe-në.

Këto pohime i ka bërë drejtori sportiv i Leipzig, Ralph Rangnick.

18 vjeçari ka ngjallur interesim nga top klubet evropiane pasi që ka shkëlqyer per Monakon sezonin e kaluar me 26 gola në 44 ndeshje.

“Ne gati nënshkruam me Mbappe-në”, tha Rangnick për Bild, transmeton Klan Kosova.

“Porblemi atëbotë ishte që u ndamë nga trajneri Alexander Zorniger. Ishte pak pas pushimit dimëror 2015, andaj në atë moment nuk e dinim se kush do të ishte menaxheri ynë i ardhshëm, dhe se si çdo gjë do të vazhdonte”.

“Babai i Kylian më kishte thënë se nëse do t’i thosha sigurt që do të bëhesha trajneri i ri, ai do të ma besonte djalin e tij menjëherë”.

“Por në shkurt nuk mund t’ia jepja ende premtimin”.

