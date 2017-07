Ish-kampioni anglez, Leicester City, e ka konfirmuar kompletimin e transferimit të Eldin Jakupovic nga Hull City.

Jakupovic ka nënshkruar kontratë trevjeçare me klubin anglez.

BREAKING: #lcfc is delighted to confirm the signing of goalkeeper Eldin Jakupović! 🙌#WelcomeJakupović pic.twitter.com/CVe7SG8jkf

— Leicester City (@LCFC) July 19, 2017