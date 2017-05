8:56, 7 Maj 2017

Votuesit francezë do të zgjedhin ditën e sotme presidentin e tyre të ardhshëm, pas një fushatë të paparashikueshme që e ka përçarë edhe më tej vendin.

Francezët duket se kanë hedhur poshtë dy partitë e mëdha politike që kanë qeverisur për dekada të tëra Francën dhe tani janë në udhëkryq mes Marinë Le Pen dhe Emanuel Macron, shkruan BBC, transmeton Klan Kosova.

A do të parapëlqejnë ata një liberal pro evropian, që nuk është zgjedhur kurrë më parë, apo do shkojnë me një sfiduese që është zotuar se do të luftojë globalizimin dhe do të ndryshojë marrëdhëniet e Francës me Bashkimin Europian?

Raundi i dytë mes kandidatit të qendrës Emmanuel Macron, ish-bankier 39-vjeçar dhe kandidates së ekstremit të djathtë, Marine Le Pen, është vendimtar jo vetëm për Francën, por edhe për Evropën .

Sondazhet tregojnë se ish-ministri i ekonomisë ka një avantazh prej 20 pikësh ndaj kundërshtares së tij, Marine Le Pen.

Teksa përfundimi i raundit të dytë të së dielës do të jetë i qartë në mbrëmje, rezultati final do të shpallet zyrtarisht nga Këshilli Kushtetues i Francës, të enjten e 11 majit.

Marine Le Pen, dëshiron që Franca të braktisë euron në ekonominë e vendit dhe të mbajë një referendum mbi anëtarësimin e Francës në BE.

