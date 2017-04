23:47, 12 Prill 2017

Anëtari i Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, në Ballë për Ballë të Klan Kosovës ka thënë se ky organ i partisë i ka dhënë mbështetje unanime votimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi në Kuvendin e Kosovës.

Ai ka deklaruar se asnjë nga anëtarët e këshillit nuk ka qenë kundër dhe ka pasur vetëm gjashtë abstenime, pra me mbi 90 për qind të votave ka kaluar kjo çështje, njofton Klan Kosova.

Hoti ka mohuar zërat se ka pasur presione në këtë mbledhje, duke nënvizuar se të gjithë e kanë pasur mundësinë e shprehjes dhe kushdo që ka dashur ka mundur ta realizojë këtë të drejtë.

“Ka qenë mbledhje e rregullt për të marrë opinionin e partisë për përgatitjet për zgjedhje lokale në vjeshtë të këtij viti dhe për demarkacionin; në frymën demokratike. Kushdo që e ka kërkuar, e ka marrë fjalën dhe ka shprehur mendimin pas asnjë ndërhyrje, pa asnjë presion. Nuk e di pse i është dhënë ngjyrë tjetër kësaj mbledhje”.

“Nga anëtarët e këshillit asnjë nuk ka qenë kundër. Unë besoj që qëndrimi i LDK-së është i qartë, për të cuar përpara këtë dhe të tjera cështje të rëndësishme për vendin. Janë shtjerrur debatet në të gjitha nivelet dhe ka konsensus brenda partisë për të shtyrë përpara këto cështje. Mbi 90 për qind e anëtarëve të këshillit e përkrahin vendimin e LDK-së për të gjitha këto cështje. Sot ne flasim me një zë për këto gjëra. Besoj që të gjithë deputetët tanë do të votojnë për demarkacionin dhe do të reflektojnë mbi rëndësinë e saj”.

Zyrtari i lartë i LDK-së ka deklaruar se janë bërë gati për zgjedhjet lokale dhe janë duke punuar fort që të prezantohen sa më mirë para votuesit, por zgjedhjet e përgjithshme nuk i sheh të nevojshme tani.

“Ne po punojmë shumë në të gjitha komnuat dhe kemi krijuar një komision në nivel partie për të përcaktuar platformën në nivel të përgjithshëm. Një tjetër, i ekspertëve, është duke punuar në përgatitjen e programeve për secilën komunë, sepse secila i ka specifikat e veta. Jemi favoritë në qendrat e mëdha. Ndërsa zgjedhjet e përgjithshme nuk na duhen tani. Nuk kemi nevojë për to, megjithëse LDK-së i konvenojnë më së shumti, sepse jemi në kulmin e rezultateve tona”./klankosova.tv

