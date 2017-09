11:10, 15 Shtator 2017

Avdullah Hoti, shefi i Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se do të thërrasin interpelancë për rastin e ministrit Nenad Rikalo, njofton Klan Kosova.

Hoti tha se ministri duhet të shkarkohet në të kundërtën Haradinaj do të përballet me veprimet demokratike ndërsa shtoi se e kanë pranuar me shqetësim faktin se nuk ka informacione për Rikalon lidhur me veprimet e tij gjatë luftës.

“GP i LDK me forma demokratike, e jo me dhunë do të punojë për respektimin e Kushtetutës. Ne do të thërrasim interpelancë për rastin Rikalo”.

Kështu ka thënë Hoti në një konferencë për media, njofton Klan Kosova.

Poashtu Hoti tha se “kryeministri Ramush Haradinaj dhe kryetari i Kuvendit Kadri Veseli kanë shkelur rregulloret duke përmendur kështu mbylljen e seancës e thirrur nga opozita dhe votimin e Qeverisë pa debat parlamentar”.

Ish-ministri i Financave ka thënë se Haradinaj punën e tij e ka nisur me fyerje ndaj gazetarëve, ndërsa sipas tij një deputet ka kërcënuar një gazetar me jetë.

klankosova.tv

Interesante