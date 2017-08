19:39, 1 Gusht 2017

Kryesia e Lidhjes Demokratike e Kosovës, ka mbajtur para pak çastesh, një takim me dyer të mbyllura, në të cilën mbledhje janë diskutuar çështjet rreth seancës konstituive të 3 gushtit.

Ndërkaq pas prononcimit të Veliut se ata nuk do e votojnë PAN-in as për kryeparlamentarin e as për formimin e Qeverisë, tutje ai ka folur edhe për bashkëpunimin e mundshëm të LDK-së me Vetëvendosjen lidhur me formimin e institucioneve të ardhshme, transmeton Klan Kosova.

Ndërsa i pyetur nga Klan Kosova, Agim Veliu nga LDK, tha se ”ata qe kanë fituar zgjedhjet pra PDK me Vetëvendosjen, qysh e rrëzuan Qeverinë le ta ndërtojnë të renë, ndërsa LDK do të qëndrojë në Opozitë”.

