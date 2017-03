20:20, 18 Mars 2017

Sot u shënua 27 vjetori i themelimit të degës së Lidhjes Demokratike në Podujevë, njofton Klan Kosova.

E gjatë një fjalimi të mbajtur me këtë rast, kryeministri Isa Mustafa, tha qartë se Forca e Sigurise nuk do të bëhet ushtri pa pajtimin e SHBA-ve, me të cilat sipas tij, Kosova duhet të ruaj partneritetin me cdo kusht.

Shefi i qeverisë, foli edhe për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, që sipas tij, do t’u hapte kosovarëve rrugë të lëviznin pa viza.

Në 27 vjetorin e LDK-së, në Podujevë, gjithashtu u fol edhe për rrugëtimin e kësaj partie, derisa e koalicioni qeverisës u tha se është bërë për t’i shërbyer interesave të qytetarëve.

Kronikë nga Vullnet Krasniqi

