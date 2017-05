15:55, 15 Maj 2017

LDK-ja dega në Malishevë ka përzgjedhur kandidatët e mundshëm për deputetë në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme më 11 qershor.

Në mbledhjen e mbajtur ky subjkekt partiak ka propozuar që si kandidatë të mundshëm të jenë: Rrahim Morina, Fetah Rudi, Ramadan Buzhala, Salih Morina.

Një gjë të tille e ka konfirmuar anëtari dhe veprimtari i LDK-së, Fetah Rudi, në rrjetin social facebook:

”Dje u mbajt mbledhja e Kryesise se LDK-se, dega ne Malisheve qe e kryesoi Kryetari z. Sami Kafexholli ku u debatua per zgjedhjet e 11 qershorit ku janë duke u bere te gjitha pergatitjet qe te jem sa me te organizuar per keto zgjedhje.Kryesia e LDK-se ne Malisheve zgjodhi edhe shtabin zgjedhor me Kryetar te Shtabit z. Sami Kafexholli. Ne kete mbledhje u bene te ditur edhe kandidatet per Deputet te parlamentit nga dega e LDK ne Malisheves te cilet janë: Rrahim Morina, Fetah Rudi, Ramadan Buzhala, Salih Morina. Tashme i mbetet këshillit te pergjithshem te LDK-se qe te vendos se kush do te jene ne listen per deputet. I gatshem çdo here per LDK-ne. LDK ece me bashkuar me e unifikuar qe ka synim fitoren ne zgjedhjet e 11 qeshorit. Shihem ne finale”, ka shkruar Rudi, përcjellë Klan Kosova.

Interesante