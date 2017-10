12:47, 23 Tetor 2017

Rusia respekton dëshirën e kurdëve të Irakut për të konfirmuar identitetin e tyre, por një gjë e tillë duhet të bëhet në dialog me qeverinë e Irakut, tha ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov gjatë takimit me homologun e tij irakian, Ibrahim al-Jafari.

Lavrov tha se Rusia do të vazhdojë të mbajë lidhje ekonomike me Kurdistanin irakian, ashtu siç bën me pjesët e tjera të Irakut, raporton Reuters, transmeton Klan Kosova.

Interesante