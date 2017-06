8:58, 17 Qershor 2017

Ekspozimi i gjatë në diell, ndotjet mjedisore dhe mënyra e jetesës e dobët, të gjithë këta janë faktorë që mund të shkaktojnë shfaqje të parakohshme të rrudhave në fytyrë. Lëkura fillon të humbasë elasticitetin me kalimin e kohës, megjithatë tek disa gra fillojnë të shfaqen shenja dhe rrudha në fytyrë në moshë më të re.

Fatmirësisht, në ditët e sotme ofrohen një sërë maskash 100% natyrale, që janë të lira dhe sigurojnë rezultate të jashtëzakonshme pa asnjë efekt anësor. Më poshtë do të gjeni një maskë shumë të mirë për parandalimin e shfaqjes së rrudhave dhe eliminimin e njollave në fytyrë, sidomos tani në verë.

Përbërësit

1 mollë jeshile

100 gramë rrush

½ gotë aloe vera

Përgatitja

E prisni mollën në disa copa të vogla (pa ia hequr lëkurën) dhe e bluani në shtrydhëse derisa të bëhet pure. Lani rrushin dhe i kaloni kokrrat në shtrydhëse, së bashku me xhelin e aloe verës. I shtrydhni mirë deri sa të bëhet një pastë e trashë. Pastaj e futni në një kavanoz dhe e futni në frigorifer.

Si ta aplikoni

Gjatë natës, pasi të keni hequr grimin, aplikoni maskën në të gjithë fytyrën, qafën dhe pak në gjoks. Mbajeni maskën për rreth 20­30 minuta. Më pas e shpëlani fytyrën me ujë të vakët dhe e thani me një peshqir të butë. E ruani maskën e përgatitur në frigorifer për 3 ditë. Përsëriteni këtë trajtim të paktën 3 herë në javë. Kujdes! Edhe pse këto përbërës zakonisht nuk shkaktojnë reaksion, është mirë që të bëni një test të vogël në një pjesë të fytyrës. Kështu do të siguroheni që të gjithë përbërësit janë të përshtatshme për fytyrën.

