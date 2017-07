Wojciech Szczesny do të nisë një fazë tjetër të karrierës, por largimi nga Arsenal nuk ishte vendim hic i lehtë për të.

Polaku ka kaluar 11 vjet si lojtar i Topcinjve, ndërsa në dy edicionet e fundit ka ruajtur portën e skuadrës italiane Roma.

Por tani ai ka vendosur që të largohet nga Emirates Stadium, duke kaluar tek Juventus për një marrëveshje katërvjecare.

Wojciech Szczesny holding back the tears when asked about Arsenal by @GoalItalia's @romeoagresti during his press conference. pic.twitter.com/IiA94uPlr0

