17:00, 6 Gusht 2017

Jurgen Klopp veçse po e planifikon largimin e Philippe Coutinhos, ku braziliani pritet ta zëvendësojë Neymarin te Barcelona.

Andaj, gjermani po synon që ta sjellë argjentinasin Manuel Lanzini si zëvendësim të yllit kryesor të skuadrës, sipas Mundo Deportivo.

Talenti i West Ham shihet nga Liverpool si një lojtar me tipare të ngjashme me Coutinhon, dhe trajneri gjerman beson se do ai do të përshtatej mirë në klub.

