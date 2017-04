Lana Del Rey nuk ka dhënë vetëm titullin ”Just for Life” për albumin e saj të ardhshëm.

Kjo pasi ajo ka hedhur gjithë misionin e saj në një insert të shkurtër drithërues që shpjegon saktësisht se çka ka bërë deri tani ajo për të nisur një kapitull te saj të ri të karrierës, përcjellë Klan Kosova.

Në klip, Lana zgjon kozmosin dhe duket se bën shtrirje urbane të Los Angeles nga shenjtorja e saj në mes të H-së, në shenjën e Hollywood.

I gjithë klipi është realizuar nën efektet bardh e zi, të cilin mund ta shihni të publikuar më poshtë:

My new record – Lust For Life – is coming soon pic.twitter.com/cm6QV0gjkX

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) March 29, 2017