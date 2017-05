17:35, 22 Maj 2017

Lana Del Rey sapo ka publikuar këngën në bashkëpunim me The Weeknd “Lust For Life”.

“Lust For Life” është kënga e dytë pas “Love” nga albumi i saj i pestë që mbanë titullin e njëjtë, i cili do të dalë gjatë këtij viti, transmeton Klan Kosova.

Interesante