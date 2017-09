23:47, 27 Shtator 2017

Pas lëshimit të albumit të saj më të fundit “Lust For Life” në korrik, Lana Del Rey sapo njoftoi se ajo po shkon në turne.

Këngëtarja do të nisë turneun e saj 24 ditor në Minneapolis, Minnesota më 5 janar të vitit 2018, dhe do të vazhdojë me Boston, Chicago, Toronto, San Diego dhe Las Vegas, transmeton Klan Kosova.

Biletat për publikun dalin në shitje të hënën në orën 10:00 në Livenation.com.

