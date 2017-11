11:35, 7 Nëntor 2017

Lana del Rey i është bashkuar Adam Cohen-it, për ta performuar duetin e një kënge të shkruar nga babai i këtij të fundit, Leonard Cohen.

Të dy ishin disa nga aktet që kënduan në nderim të Cohen në Montreal të Kanadasë.

Ata kënduan këngën “Chelsea Hotel No.2” që është pjesë e incizimit “New Skin for the Old Ceremony” që Cohen e kishte publikuar më 1974.

Elvis Costello, Feist, Sting ishin po ashtu disa nga pjesëmarrësit në këtë performancë nderuese për Cohen-in.

Lana & Adam / Chelsea Hotel A post shared by Karyne Tremblay (@karynetremblay) on Nov 6, 2017 at 6:40pm PST

