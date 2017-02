5:26, 14 Shkurt 2017

Michael T. Flynn, këshilltari i Donald Trump për siguri kombëtare, ka dhënë dorëheqje pasi u zbulua se ai nuk e kishte informuar zëvendëspresidentin, Mike Pence dhe zyrtarët e tjerë në Shtëpinë e Bardhë rreth përmbajtjes së bisedave të tij me ambasadorin rus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkruajnë mediat amerikane, njofton Klan Kosova.

Flynn, që i ra ta mbajë postin për më pak se një muaj, ka dhënë dorëheqje pasi disa ditë me radhë mediat raportuan se ai kishte folur me ambasadorin rus në dhjetor rreth sanksioneve të SHBA-së kundër Rusisë, disa javë para inaugurimit të Trump-it president.

Flynn fillimisht kishte mohuar ato akuza për biseda me ambasadorin Sergey Kislyak, dhe zëvnendëspresidentin amerikan, Mike Pence kishte përsëritur të njëjtën gjë po ashtu në intervistat e tij, i pyetur rreth kësaj çështje.

Por, të hënën, u njoftua se Departamenti i Drejtësisë muajin e kaluar njoftoi Shtëpinë e Bardhë se Flynn nuk kishte treguar të vërtetën rreth bisedave të tij me ambasadorin rus.

Departamenti i Drejtësisë, gjithashtu kishte shprehur frikë se Flynn është potencialisht i shatazhueshëm nga Moska zyrtare, njofton The New York Times, përcjell Klan Kosova.

Zyrtarë të Shtëpisë së Bardhë kanë treguar se Penc ka thënë se ai beson që Flynn e ka gënjyer atë duke i thënë se nuk kishte diskutuar asgjë rreth sanksioneve në bisedën e tij telefonike me ambasadorin rus në dhjetor.

Në SHBA edhe biseda më e thjeshtë për politikat e shtetit të një zyrtari, apo këshilltari politik me diplomatë apo zyrtarë të huaj – para se Presidenti i ardhshëm të inaugurohet – paraqet shkelje të rëndë të protokollit.

Tani FBI janë duke ekzaminuar telefonatat e Flynn, derisa shtohen pyetjet për lidhjet të tij me Rusinë dhe punës së tij në Këshillin Kombëtar të Sigurisë.

Rreziku që Flynn të shantazhohej nga Rusia ishte shumë i madh sipas Departamentit të Drejtësisë, pasi ata (rusët) e dinin se çfarë ishte folur në biseda; kështu, nëse do të donin që Flynn t’u kryente ndonjë shërbim, ata do ta kërcënonin me publikim të mashtrimit të tij, shkruan New York Times.

Paralajmërimi i Departamentit të Drejtësisë për Shtëpinë e Bardhë, së pari ishte raportuar nga The Washington Post, njofton Klan Kosova.

Tani, ushtria është duke e hetuar Flynn nëse ai ka pranuar para nga qeveria e Rusisë derisa kishte realizuar një udhëtim në Moskë në vitin 2015, i kanë treguar New York Times dy zyrtarë të mbrojtjes.

Një pagesë e tillë nënkupton shkelje të Kushtetutës, që ndalon ish-oficerët e ushtrisë të pranojnë para nga qeveritë e huaja pa dijeni të Kongresit.

Zyrtarët e mbrojtjes kanë thënë se nuk ka dëshmi që Flynn, një gjeneral me tre yje i ushtrisë amerikane, kishte plotësuar dokumentacionin e nevojshëm që kërkohet për udhëtime të tilla.

Të hënë në mëngjes, Sean Spicer, Sekretari për Media në Shtëpinë e Bardhë u tha gazetarëve se “presidenti është duke e shqyrtuar situatë, duke mos dhënë detaje”. Spicer tha se Trump do të flasë me zëvendësin e tij Penc dhe me të tjerët rreth të ardhmes së Flynn-it.

Deklarata e Spicer kishte ardhur pak pasi këshilltarja e Presidentit amerikan, Kellyanne Conway, tha në një intervistë në televizionin MSNBC se Flynn “gëzon besimin e plotë të Presidentit”, njofton Klan Kosova.

Gjithsesi pas zhurmës së madhe në media, njerëz të afërt të Trump kanë treguar se Presidenti kishte filluar të brengosej se si e gjithë kjo mund të ndikojë në reputacionin e kabinetit të tij.

Tani që Flynn ka dhënë dorëheqje, zyrtarë të afërt me këtë ndodhi i kanë thënë The New York Times, se megjithatë në bisedën telefonike – transkriptimi i së cilës është bërë – nuk janë diskutuar informata të klasifikuara, gjë e cila do të përbënte krim të rëndë.

Por, thuhet se Flynn kishte siguruar ambasadorin rus se Trump do të kishte një qasje shumë më të mirë në raport me Rusinë po sa të bëhet president.

Flynn nuk kishte përmendur se SHBA-të do t’i largojnë sanksionet për Rusinë, por kishte lënë përshtypje se ashtu mund të ndodhë.

Mbetet të shihet se çfarë dënimi – nëse do të ketë dënim – do të pasojë për Flynn pas shkeljes së këtij rregulli.

Në ndërkohë, mediat raportojnë se si zëvendësim i përkohshëm për Flynn është emëruar gjenerali Joseph Keith Kellogg, njofton Klan Kosova.

A është vet Trump i përfshirë?

Ky është skandali i parë i madh i administratës së re të Donald Trump dhe nuk ka marrë as një muaj kohë që të ndodhë.

Nga dita e paralajmërimit të Trump për këshilltarin e Sigurisë, kishte pasur shqetësime rreth lidhjeve të dyshimta të Michael Flynn me Rusinë, shkruan reporteri i BBC-së në SHBA, Anthony Zurcher, njofton Klan Kosova.

Gjithsesi, tani Flynn ka dhënë dorëheqje, por kjo mund të mos jetë e mjaftueshme.

Kongresmenët Demokratë – mbase edhe disa Republikanë – do të duan të dinë se kush ishte i informuar për këto biseda të Flynn dhe përse nuk është ndërmarrë asgjë më herët? Sa larg shkon kjo në zinxhirin komandues?

Çfarë kishte ditur Presidenti dhe kur e kishte marrë vesh?

Këto dhe shumë pyetje të ngjashme do të kërkojnë përgjigje ditët e ardhshme.

klankosova.tv