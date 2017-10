13:00, 12 Tetor 2017

Manchester United po kalon në formë të mirë në fillim të këtij sezoni, dhe këtë vikend do të përballen me Liverpoolin në sfidën e parë serioze sivjet.

Megjithatë, fansat e United që përkrahin menaxhimin e Mourinhos do të gëzohen pas lajmi se Jose Mourinho pritet të nënshkruajë kontratë pesëvjeçare me Manchester United, sipas pohimeve nga The Sun.

Djajtë e Kuq po i ofrojnë portugezit 65 milionë funte për pesë vjet.

