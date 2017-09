21:00, 12 Shtator 2017

Lady Gaga ka zbuluar se ajo po përballet me sëmundjen Fibromyalgia (një çrregullim kronik i karakterizuar nga dhimbje të përhapura muskulo-skeletore, lodhje dhe butësi në zonat e lokalizuara), për të cilën ajo do të jap detaje në dokumentarin e saj të ardhshëm “Gaga: Five Foot Two”.

“Në dokumentarin tonë, dëshiroj të ndihmojë në rritjen e ndërgjegjësimit dhe lidhjen e njerëzve që e kanë atë”, ka shkruar Gaga në llogarinë e saj në Twitter, transmeton Klan Kosova.

Dokumetari do të dalë më 22 shtator.

