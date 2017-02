11:20, 16 Shkurt 2017

Ata i dhanë fund fejesës në qershor pas pesë vjet lidhjeje.

Mirëpo Lady Gaga tash së fundmi ia ka kthyer unazën ish të fejuarit të saj Taylor Kinney.

Sipas një reviste amerikane, 30 vjeçarja po e mbante unazën me shpresën se do ktheheshin bashkë, mirëpo nuk kishte zgjidhje tjetër pos ta kthente unazën me diamant në formë zemre, për shkak se tash ka një të dashur të ri, Christian Carinon.

“Ajo ia ktheu unazën në formë zemre Taylorit pak pas festave të fundvitit”, ka thënë një burim i afërt me këngëtaren, shkruan Daily Mail, transmeton Klan Kosova.

Edhe pse çifti kishin kaluar kohë bashkë gjatë vitit të kaluar, Taylor thjesht s’mund të përkushtohej më në fejesë.

Burimi i Gaga’s ka thënë se ajo ishte shumë e mërzitur që po i kthente unazën, mirëpo s’kishte zgjidhje tjetër.

