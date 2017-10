17:45, 22 Tetor 2017

Lady Gaga ka bërë një paraqitje të papritur në skenën e “Deep From the Heart: The One America Appeal “, koncert për të mbledhur para në përpjekje për lehtësimin e stuhive, transmeton Klan Kosova.

Në koncertin i cili u zhvillua të shtunën në Teksas, të pranishëm ishin edhe pesë ish-presidentët e Amerikës, Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush, George H.W. Bush, dhe Jimmy Carter.

Organizatorët e koncerit njoftuan se kishin mbledhur 31 milionë dollarë nga më shumë se 80 mijë donatorë.

