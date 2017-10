15:10, 2 Tetor 2017

Alexandre Lacazette ka thënë se do të kërkojë nga shoku dhe bashkëlojtari i tij në kombëtaren e Francës, Antonie Griezmann që t’i bashkohet në Arsenal, njofton Klan Kosova.

“Nëse më viziton në Londër do të kërkoj nga ai që të nënshkruaj për Arsenalin”, ka pohuar Lacazette për gazetën sportive Match of the Day.

“Ne jemi shokë të mirë dhe ia kalojmë shumë mirë bashkë. Nofkat tona kur jemi bashkë janë Griezzy dhe Lacaz”.

