17:28, 2 Tetor 2017

Alexandre Lacazette ka thënë që do të kërkojë nga bashkëkombësi i tij, Antoine Griezmann, që t’i bashkohet Arsenalit.

“Nëse ai më viziton në Londër, do ta pyes që të nënshkruajë për Arsenalin”, i tha Lacazette revistës Match of the Day.

“Jemi shumë shokë të mirë, dhe kënaqemi shumë. Nofkat tona për njëri-tjetrin janë Griezzy dhe Lacaz”, shtoi ai.

