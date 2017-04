21:29, 3 Prill 2017

Labinot Tahiri, këngëtari dhe kryetari i degës së AKR-së në Ferizaj ka thënë se i pari i Ferizajt, Muharrem Sfarqa nuk është i dobët por nuk ka mbajtur premtimet e dhëna, njofton Klan Kosova.

“Sfarqa nuk është kryetar i dobët, është i zgjuar, por nuk ka mbajtur premtimet e dhëna”.

“Ai ato nuk mund t’i kryej edhe për katër vjet. Nuk e di se pse në vitin e tretë kanë filluar të punohet shumëfish më shumë”.

“Unë do të vendos rregull në komunë, për çka nuk ka rregull”.

“Ka ankesa të shumta nga qytetarët. Do të mund të marrë vendime që nuk do të mund të përputhen me qendrën në AKR”.

Tahiri në emisionin Zona B në Klan Kosova ka thënë që Pacolli është ai që më së miri mund ta bëjë planin e zhvillimit ekonomik.

“Planin e zhvillimit ekonomik më së miri mund ta bëjë Behgjet Pacolli”.

“Do të kthej shpresë dhe besim të popullata dhe do të punojë që rinia të qëndrojë në Ferizaj e jo të ndodhë sikur në periudhën kur rinia e lëshonte vendin – më së shumti kanë qenë nga Ferizaj”, ka thënë Tahiri.

