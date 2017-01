9:10, 24 Janar 2017

Nominimet për çmimin Oscar këtë vit, do të jepen më vonë me La La Land, që pritet të jetë filmi që do të marrë më së shumti nominime.

Mjusikëlli romantik, ka fituar zemrat e qindra fansave, dhe aktorja Emma Stone dhe Ryan Gosling, pritet të jenë në mesin e të nominuarve për aktorët më të mirë.

Pyetja është se sa nominime do të marrë ky film në total dhe se a do ta thyejë rekordin e Oscar’s prej 14-të nominimesh?

Titanic dhe All About Eve për momentin kanë numrin më të madh të nominimeve, ndërsa Mary Poppinës është mjuziklli më i nominuar me gjithsejtë 13-të.

