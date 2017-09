17:00, 11 Shtator 2017

Kylie Jenner ka folur haptazi në lidhje me operacionet plastike.

Në episodin e fundit të emisionit televiziv “Life Of Kylie” të së dielës mbrëma, Kylie pranoi se një puthje me një djalë, rriti dëshirën e saj për të bërë ndërhyrje kirurgjikale në buzë, transmeton Klan Kosova.

“Isha 15-vjeçare dhe isha e pasigurt për buzët e mia”, tha ajo gjatë episodit.

“Kam buzë me të vërtetë të vogla. Dhe kjo ishte një nga puthjet e mia të para, dhe ai djali më tha: ‘Unë nuk mendoj se do të përjetoni puthje të mira, sepse ti ke buzë të vogla’. Unë këtë gjë e mora me të vërtetë pranë zemrës, nëse një djalë iu thotë këtë, atëherë ju me të vërtetë do të prekeni”.

Kylie vazhdoi të zbulojë se si ajo ndryshoi formën e buzëve të saj për të hequr pasigurinë e saj.

“Unë me të vërtetë dëshiroja buzë më të fryra”, përfundoi Kylie.

