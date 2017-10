13:30, 30 Tetor 2017

Për herë të parë, Kylie Jenner nuk është mbretëresha e Halloween-it.

Derisa shumica e të famshmëve kanë vërshuar mediat sociale për të treguar kostumet e tyre për këtë festë, Kylie po bën të kundërtën, transmeton Klan Kosova.

Në mes të lajmeve se 20-vjeçarja është shtatzënë me fëmijën e saj të parë me të dashurin Travis Scott, Kylie u shfaq me thjeshtësi pranë nënës në një selfie në Snapchat.

Imazhi tregon se ajo po kalon një kohë të qetë me nënën e saj Kris.

Kylie ende nuk ka komentuar mbi raportimet e fundit, por ka qëndruar larg syrit të publikut që nga muaji i kaluar.

