21:27, 14 Tetor 2017

Kylie Jenner duket se shtatzëninë e saj e ka lënë të kuptohet përmes një video të re të postuar në llogarinë e saj në Snapchat, transmeton Klan Kosova.

19-vjeçarja e cila po pret fëmijën e saj të parë me të dashurin Travis Scott, bëri një video-selfie me këngën “Nothing’s gonna hurt you baby”, nga Cigarettes After Sex.

Ndoshta kjo është një mënyrë me të cilën Kylie dëshiron të konfirmojë shtatzëninë e saj.

