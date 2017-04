23:00, 5 Prill 2017

Modelja Kylie Jenner dhe reperi Tyga nuk janë duke jetuar më së bashku.

Më 5 prill ishte raportuar se çifti që herë ndahen e herë bashkohen janë ndarë dhe se kanë nevojë për t’i dhënë pak hapësirë njëri-tjetrit.

“Tyga është larguar nga shtëpia”, ka thënë një burim shumë i afërt me të dy për Us Weekly, transmeton Klan Kosova.

Çifti kanë qenë duke jetuar së bashku në shtëpinë me vlerë 6 milionë dollarëshe në Calif për gati dy vjet.

Tyga tashmë që është larguar nga shtëpia ku kanë bashkëjetuar me Jenner, është transferor në shtëpinë e tij në Hollywood Hills.

“Ajo do ta mbajë në vëzhgim atë, ajo nuk i beson atij por nuk mund të heqë dorë nga ai”, ka thënë një burim i afërt me Jenner.

Motra e familjes Kardashian dhe reperi Tyga janë lidhur në muajin shtator të vitit 2014 derisa janë ndarë disa herë.

