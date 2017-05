14:37, 19 Maj 2017

Doktori i shkencave kriminalistike, njëkohësisht oficer karriere me një përvojë mbi 30 vjeçare, po ashtu pjesëmarrës aktiv në luftën e UÇK’së, Kemail Shaqiri, i është bashkuar Nismës për Kosovën.

Në takimin që ai pati me kryetarin e NISMA për Kosovën, Fatmir Limaj, tha se i bashkohet vizionit të kësaj partie me bindjen se kjo është zgjidhja e duhur dhe do ta mbështes fuqishëm vizionin politik të kryetarit Limaj.

Profesor Shaqirit, kryetari Limaj i ka uruar mirëseardhje në ekipin e NISMA’s, për të derguar përpara procese të rëndësishme me interes për vendin.

NISMA është në kontakte të vazhdueshme edhe me personalitete e grupe të ndryshme të shoqërisë tonë, për zgjedhjet e 11 Qershorit, transmeton Klan Kosova.

