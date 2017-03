20:00, 3 Mars 2017

Komediani i njohur Jimmy Fallon, tashmë ka realizuar disa versione të ndryshme të këngëve me të famshme, në bashkëpunim me The Roots.

Kësaj radhe mysafiri i tij ishte Ed Sheeran.

Këta së bashku kanë realizuar versionin e këngës “Shape of You”, të ndjekur me instrumente lodra.

Për më shumë shijojeni këtë version fantastik të këngës më poshtë

Interesante