Ambasadori amerikan, Greg Delawie, thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian ndajnë vlerat dhe interesat e përbashkëta që janë të rëndësishme “për të ardhmen tonë të përbashkët dhe për të ardhmen e Kosovës”.

Kështu ka shkruar ai në Twitter në Ditën e Evropës, Në Kosovë, kjo ditë po shënohet me dhjetëra aktivitete të organizuara nëpër vende të ndryshme të Kosovës.

US/EU shared values & interests are so important for our common future and for #Kosovo’s future as well. Happy Europe Day! pic.twitter.com/UnqP6UklRQ

— Amb. Greg Delawie (@USAmbKosovo) May 9, 2017